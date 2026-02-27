Aparatosa volcadura salda con una fallecida

Una llamada telefónica al 911 activó la alerta entre las distintas corporaciones policiacas y equipos de rescate al tener conocimiento sobre personas heridas tras reportarse un accidente ocurrido sobre la carretera ramal a la zona arqueológica de Palenque.

Lo anterior ocurrió, de acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, cuando el conductor de una camioneta perdió el control del volante, por lo que se salió de la cinta asfáltica y volcó aparatosamente.

Llega la ayuda

En consecuencia, paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal, así como de la Guardia Estatal Preventiva, se constituyeron para de inmediato apoyar en las labores de seguridad vial y auxilio. Se dijo que dos mujeres, un menor de edad y un hombre iban a bordo de la camioneta siniestrada.

Presunto estado inconveniente

El equipo de rescate revisó a una dama que se encontraba sobre el césped, aunque se precisó que ya no contaba con signos vitales; en tanto, el menor solo presentaba algunos golpes, mientras que la otra pasajera y el conductor estaban fuera de peligro, pero en presunto estado inconveniente.

La zona fue acordonada para la intervención de los servicios periciales y el MP investigador de la Fiscalía de Distrito Selva, para los procedimientos legales y el levantamiento del cuerpo de la occisa.