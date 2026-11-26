Durante la mañana de este miércoles un aparatoso accidente vehicular tuvo lugar en el municipio de Palenque, que de acuerdo a la información recabada, dejó un saldo preliminar de daños materiales y personas con golpes y algunas lesiones en su anatomía.

Trascendió que los involucrados en el percance fueron el conductor de una unidad tipo Urvan del servicio particular color blanco y el tripulante de una camioneta pick up doble cabina color rojo.

El sitio específico del siniestro ocurrió en la carretera federal fronteriza del sur Palenque-Benemérito, como referencia a pocos metros de la báscula de pesaje ganadero del crucero de Chancalá.

Daños

En la escena, de acuerdo a la mecánica del accidente, ambos vehículos colisionaron aparatosamente, dejando como saldo preliminar daños materiales cuantiosos y varias personas afectadas; no obstante, estos no fueron asistidos de inmediato por alguna autoridad o corporación policiaca.

Cabe señalar que serían las autoridades competentes que intervengan y determinen las posibles causas del accidente para el procedimiento del deslinde de responsabilidades.