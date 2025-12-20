Aparatoso accidente solo salda con daños

Un fuerte choque en el que se vieron involucrados tres vehículos en el tramo carretero Tapachula-Talismán, a la altura de la zona arqueológica Izapa en la demarcación del municipio de Tuxtla Chico, dejó como saldo daños materiales.

Se trataba de una camioneta familiar de color blanco y una pick up de color negro, las cuales quedaron volcadas; además de una Toyota Tacoma con cabina y media.

Fue a la altura del lugar conocido como El Gallinero en donde ocurrió el siniestro que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia, también provocó el cierre de la circulación en la zona.

Los dos primeros vehículos acabaron prácticamente convertidos en chatarra al volcar; mientras la camioneta roja tenía graves afectaciones.

No se encontraban

De acuerdo con los reportes, los ocupantes de las tres unidades ya no se encontraban en el lugar de los hechos cuando arribaron los servicios de emergencia, saliendo por sus propios medios de los restos, por lo que se desconoce si hubo lesionados.

Elementos de las diversas corporaciones policiacas acudieron a la zona, siendo la Guardia Nacional (GN) División Caminos la encargada de llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

La carretera permaneció cerrada durante largo tiempo, mientras se realizaban las maniobras para el retiro de las unidades involucradas para ser trasladadas a un corralón oficial y puestas a disposición de las autoridades competentes.