Aparatoso choque de particulares por corte de circulación

Sobre el bulevar a la Central de Abasto, a la altura de hospital regional Doctor Gilberto Gómez Maza, en la capital Tuxtla Gutiérrez, se registró un aparatoso percance vial que dejó como saldo tres personas lesionadas.

De acuerdo con datos recabados, el hecho ocurrió alrededor de las 17:35 horas, generando que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaran al sitio.

Heridos en choque

Ahí, se informó que dos coches particulares protagonizaron una aparatosa colisión vehicular, dejando como saldo a tres heridos (dos adultos y una menor de 12 años, aproximadamente).

Por lo anterior de inmediato se constituyeron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido.

En este sentido, se informó que las dos unidades particulares se estrellaron debido a un presunto corte de circulación.

Se van al corralón

En la escena se presentaron paramédicos voluntarios del Instituto de Bomberos, los cuales le brindaron la atención prehospitalaria a los implicados, señalando que ninguno ameritaba ser llevado a un nosocomio.

Grúa

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas, siendo remitidas al corralón en turno para liberar la vialidad en la zona.