Daños materiales por varios miles de pesos arrojó un choque entre dos vehículos particulares en la esquina de la 11ª. avenida Norte y 17ª. calle Oriente, en la colonia Barrio Nuevo de Tapachula.

En ese lugar se realizan trabajos de construcción de nuevas vialidades que si bien no han sido abiertas oficialmente, ya circulan por ellas los vehículos y al no existir señalización adecuada sobre las preferencias, se genera este tipo de percances.

Se dijo que un automóvil Honda color blanco circulaba de poniente a oriente sobre la 17ª. calle Oriente y al llegar a la 11ª. avenida Norte, se registró el impacto contra un Mitsubishi que iba de sur a norte.

Proceso vial

Por ese motivo, intervinieron elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva que se encargarían de realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades, además de que es una zona donde se realizan obras viales y por ese motivo no existe aun señalización sobre quien lleva la preferencia ni funcionan los semáforos.

Afortunadamente en el percance no se reportaron personas lesionadas, aunque ambos vehículos presentaron daños materiales de alta consideración.