Aparatoso choque provoca una volcadura

Un aparatoso accidente en la carretera Costera en el tramo Tapachula-Viva México, dejó como saldo daños materiales de alta consideración y una mujer hospitalizada por crisis nerviosa, según reportaron las autoridades.

Fue a la altura de la colonia San Agustín que ocurrió el percance, cuando una camioneta tipo familiar color negra presuntamente al incorporarse a la vía rápida, su conductor no tuvo precaución, impactando a un camión de tres toneladas con caja seca, color blanco, el cual terminó volcado.

Automovilistas que pasaban por el lugar hicieron el reporte al 911, lo que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia que acudieron al lugar para iniciar las investigaciones.

Mujer con crisis

Una mujer, la cual presentaba crisis nerviosa, fue trasladada en una ambulancia al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención.

Se dijo que ambos conductores resultaron ilesos, aunque los daños materiales ascienden a varios miles de pesos.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad iniciaron las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades y con apoyo de grúas trasladaron las unidades involucradas en el percance a un corralón oficial.