Aparatoso impacto deja varias personas heridas

En un tramo carretero cercano a la localidad de Los Ranchos, en el municipio de San Juan Chamula, se dio un fuerte percance cuando dos vehículos particulares se vieron involucrados en un violento choque.

Lesionados

Hasta el momento las causas exactas no han sido determinadas. Sin embargo, el violento impacto provocó que varias personas resultaran lesionadas.

Asimismo, causó severos daños materiales en ambos vehículos, lo que generó alarma entre los habitantes de la zona y automovilistas que transitaban por el lugar.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil acudieron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a los heridos, quienes fueron estabilizados en el sitio. También se realizaron labores para asegurar el área y evitar riesgos mayores, ya que la circulación vehicular se vio afectada de manera parcial durante varios minutos.

Debido a las maniobras de auxilio y al retiro de los vehículos siniestrados, el tránsito presentó complicaciones temporales, por lo que se exhortó a los conductores a extremar precauciones.

Usos y costumbres

De acuerdo con los usos y costumbres del municipio, serán las autoridades tradicionales de San Juan Chamula las encargadas de dar seguimiento al caso y resolver la situación conforme a los acuerdos de la comunidad.