Aparatoso percance por corte de circulación

Sujetos detenidos, algunos lesionados y cuantiosos daños materiales, fueron el saldo de una fuerte colisión la madrugada del domingo al sur oriente del municipio de Cintalapa. Todo parece indicar que un posible corte de circulación habría sido la causa.

Trascendió que al pasar la medianoche, vecinos del barrio San Francisco habrían reportado a los números de emergencias una colisión entre dos vehículos sobre la intersección de la 6.ª Oriente y 1.ª avenida Sur. Por ello, quedó un vehículo atravesado y otro huyó con rumbo desconocido.

Lesionados

El personal del Mando Único de la Policía Municipal constituido por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), se constituyó en el lugar del percance confirmando que había cuatro personas con lesiones.

Viajaban a bordo de un Nissan Tsuru de color gris, quienes argumentaron que viajaban con aparente preferencia y una camioneta los había impactado para después darse a la fuga.

Tras lo anterior, paramédicos de Protección Civil (PC) valoraron a los afectados colocando vendaje compreso a uno de ellos, luego los trasladaron hacia el hospital IMSS-Bienestar de la localidad y descartar posibles fracturas o lesiones internas que pusieran en riesgo su integridad física.

Se dio a conocer que fuerzas estatales habrían localizado sobre la 1.ª Norte y 4.ª Oriente una camioneta de color blanco que presuntamente habría participado en el percance cuadras atrás, poniendo a disposición a los ocupantes y mandando al corralón a la unidad señalada.

El juez en turno determinará, mediante el deslinde de responsabilidades, al culpable.