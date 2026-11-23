El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado sobre la 16ª. calle Poniente entre 4ª. y 6ª. avenida Sur, en las inmediaciones de las antiguas vías del ferrocarril, atrás de lo que fue una sucursal de la empresa Rialfer, en la ciudad de Tapachula.

Ante el reporte de vecinos que se percataron de un hombre tirado sobre la banqueta, acudieron paramédicos que al revisarlo determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Pedrada, hipótesis

Este presuntamente fue golpeado con una piedra, aunque ello no fue corroborado por las autoridades que procedieron a levantar indicios y al traslado del cuerpo al Semefo para practicarle la necropsia de ley.

Se dijo que podría tratarse de una persona consumidora de bebidas alcohólicas, aunque hasta el momento no ha sido identificado.

Elementos de las distintas corporaciones policiacas acordonaron la zona del hallazgo, descartando que presentara heridas por arma de fuego o arma punzocortante.

Por ese hecho, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio que permita esclarecer la forma en que ocurrió la muerte de la persona.