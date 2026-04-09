Apedreado en riña termina con herida en la frente

Con una herida de dos centímetros en la frente resultó un masculino luego de estar involucrado en una supuesta riña en el cruce de la avenida Nogal Poniente y calle Guayacán, en la colonia Patria Nueva, al nororiente de la capital.

El hecho generó la movilización de corporaciones de seguridad tras un reporte inicial de presuntas detonaciones de arma de fuego, lo cual fue descartado.

El incidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas a los números de emergencia. Minutos después se alertó sobre una posible balacera, lo que derivó en el despliegue de elementos de seguridad, entre personal de la Marina y Guardia Estatal.

Apedreado por rival

De acuerdo con información recabada, se trató de una riña entre dos hombres. Durante el enfrentamiento, uno de ellos fue golpeado en la cabeza con una piedra, lo que le provocó una lesión.

Autoridades confirmaron que no se registraron detonaciones de arma de fuego, por lo que se descartó el reporte inicial.

Paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech) acudieron para brindar atención al lesionado. Tras su valoración y estabilización, fue entregado a sus familiares, quienes se hicieron cargo de su atención ya que no fue necesario su traslado a un hospital.

Al quedar la situación sin mayor relevancia en la escena, las fuerzas del orden se retiraron a bordo de sus unidades para continuar con labores de vigilancia.