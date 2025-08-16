Aprehenden a sujetos en posesión de armas de fuego

En un operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, aprehendieron a tres personas del sexo masculino en posesión de armas de fuego y droga, en el municipio de Huehuetán.

Como resultado de un amplio despliegue en atención a una denuncia ciudadana, sobre el tramo carretero del ejido Chamulapa al ejido Tamarindal, se le marcó el alto a los hombres que viajaban a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo de color café, el cual su interior llevaban dos armas de fuego y presuntos narcóticos.

Ante los hallazgos la fuerza de seguridad logró la detención de Fernando “N” alias “el Gordo”, Yordi “N”, alias “el Lalo”, y Francisco “N”, alias “el Tatuador”, presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Les aseguraron un arma de fuego del calibre .9 milímetros (mm) con un cargador y siete cartuchos útiles, un arma larga AR-15, con un cargador y 10 cartuchos útiles, así como 45 dosis de cristal y el automóvil en el que viajaban.

Los detenidos y los objetos como comprobación del ilícito quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica, por los posibles delitos de violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

El operativo fue en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal. Con estas acciones, la SSP refrenda el compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas combatiendo de manera frontal a la delincuencia en el territorio estatal.