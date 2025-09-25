Aprender a manejar le salió caro: chocó

Lo que sería un día normal en las calles del poblado de Petalcingo, localizado en el municipio de Tila, terminó en un accidente vehicular que dejó daños materiales y algunos lesionados, luego de que un conductor inexperto confundiera los pedales de su automóvil.

Confundió los pedales

El percance ocurrió en una de las calles principales de la localidad, cuando el conductor de un Nissan Tsuru de color rojo, que regresaba de una jornada laboral en el campo, intentó incorporarse a otra vialidad.

Según declaró a las autoridades, aún se encuentra aprendiendo a manejar y, en un momento de confusión, pisó el acelerador creyendo que era el freno. El error lo llevó a impactarse directamente contra un Nissan Tsuru de color blanco que circulaba en ese momento.

El encontronazo causó daños visibles en ambas unidades y dejó a varios pasajeros con golpes leves, mismos que fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Protección Civil (PC). Después de una revisión general se confirmó que ninguno de los involucrados requería traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo sucedido y dialogar con las partes involucradas.

Finalmente, se logró un acuerdo económico entre los conductores, evitando así que el caso fuera turnado a las instancias ministeriales.

El incidente generó expectación entre vecinos y transeúntes, quienes se reunieron alrededor de la zona para presenciar la resolución del conflicto.