Aprendía a manejar, pero acabó volcando

Un adulto y un bebé resultaron lesionados en la volcadura de un mototaxi sobre la carretera fronteriza del sur, en el municipio de Maravilla Tenejapa, cuando el conductor perdió el control y se salió del camino, incidente que movilizó a las autoridades locales.

Fue alrededor de las 10:00 horas del jueves que se reportó el percance sobre la carretera federal 307 en el tramo Lagos de Montebello-Maravilla Tenejapa.

Falta de pericia

De acuerdo a relatos de pobladores, el accidente ocurrió debido a la falta de pericia del mototaxista porque estaba aprendiendo a manejar y llegó a solicitar trabajo con el dueño de la unidad.

Al circular sobre la carretera perdió el control en las inmediaciones de la localidad Santo Domingo Las Palmas.

La unidad, con número económico 0286 perteneciente a la sociedad cooperativa Los Gavilanes de la Selva, volcó y dio al menos una voltereta hasta quedar con daños y fuera de la carpeta asfáltica.

En el mototaxi viajaba un adulto con un bebé en brazos, quienes resultaron heridos, siendo auxiliados por autoridades locales y pobladores. El chofer escapó entre un cañaveral y los matorrales para evadir su responsabilidad en los hechos.

Policías rurales llegaron para brindar apoyo a los heridos a fin de trasladarlos a una clínica de salud para que se descartaran lesiones de consideración, resguardando el vehículo en la agencia rural.