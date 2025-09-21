Aprendía a manejar pero terminó chocando

Una joven que estaba aprendiendo a conducir acabó por colisionar contra la acera peatonal y la entrada de un negocio, esto al mediodía del sábado en Comitán, lo que movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento del percance.

Volantazo

Fue sobre la 7.ª avenida Poniente en el cruce con la calle Central, donde se registró el accidente justo a 100 metros de la Fiscalía de Distrito.

La inexperta conductora circulaba sobre la avenida rumbo al sur a bordo de una camioneta Ford EcoSport de color rojo, sin embargo, al llegar a la intersección de calles perdió el control del volante.

Esto hizo que terminara por dar un volantazo a la derecha, por lo cual invadió el carril contrario y colisionó en la banqueta, así como en la puerta de un negocio.

Solo daños

El percance alarmó a vecinos y transeúntes, pero tras verificar el incidente se reportó que no hubo personas lesionadas y únicamente se saldó con daños materiales en la infraestructura urbana, el local y en la camioneta.

Al lugar se presentaron los agentes de Vialidad Municipal para atender el accidente y deslindar responsabilidades a través del pago de los daños causados.