Aprendiz de conductor choca contra camioneta

La falta de pericia de un menor de edad, que aprendía a conducir con un automóvil durante las últimas horas de la noche del lunes en el municipio de Comitán, provocó que perdiera el control del volante y colisionara contra una camioneta.

El incidente dejó como saldo con cuantiosos daños materiales en ambas unidades y una persona del sexo femenino lesionada, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Sobre la calle Índigo, en el fraccionamiento Lomas del Valle que está ubicado al poniente de la ciudad, se dio el fuerte percance.

Invadió carril

El choque que se registró cuando un menor de edad manejaba un Nissan Tsuru sobre la calle principal del conjunto habitacional, pero al perder el control invadió el carril contrario e impactó contra un vehículo de la marca Ford Edge, el cual circulaba en sentido opuesto.

Por el encontronazo una mujer quedó malherido ya que se estampó contra el parabrisas, quien viajaba como copiloto en el sedán; además dejó afectaciones de alta consideración en las unidades automotrices. Vecinos reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Al lugar llegó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos proporcionaran los primeros auxilios y trasladaran de urgencia a la lesionada al hospital regional.

En tanto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron para llevar a cabo los peritajes e iniciar un diálogo entre los involucrados para convenir el pago de las averías y poder deslindar responsabilidades al momento.