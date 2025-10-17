Apuñalan a taxista en el abdomen tras asalto

Un taxista resultó con una herida en el abdomen provocada con un arma blanca en la tarde del jueves en el municipio de Comitán, esto luego de sufrir un violento asalto por un sujeto que solicitó el servicio para perpetrar el ilícito. El incidente movilizó a paramédicos y policías que tomaron conocimiento del hecho.

Fue alrededor de las 14:30 horas que se registró lo anterior sobre la 12.ª avenida Poniente, entre el barrio Santa Cecilia y La Cueva, ubicada al norte-poniente de la ciudad.

Violento atraco

Se dio a conocer que en la 5.ª calle Norte la unidad del servicio público en modalidad de taxi levantó a una persona del sexo masculino, quien vestía una playera de color verde y una gorra de color negro. El sujeto había pedido que lo llevaran al barrio La Cueva.

Sin embargo, después de avanzar unos metros el pasajero sacó de entre sus ropas un cuchillo y amagó al trabajador del volante para exigirle sus pertenencias y la cuenta del día.

Por ello, hubo un forcejeo en donde el taxista se llevó la peor parte y acabó con una herida en el abdomen que fue provocada por el arma blanca, esto le causó sangrado profuso, siendo esto aprovechado por el asaltante para darse a la fuga con un rumbo desconocido.

Pidió ayuda

El chofer pudo solicitar apoyo al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al hospital regional.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva, quienes llevaron a cabo recorridos en los alrededores en busca del asaltante, aunque hasta el cierre de la edición no habían tenido un resultado favorable.

Se espera que el asunto sea investigado por la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, a fin de dar con el responsable y presentarlo ante la justicia.