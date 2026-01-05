Apuñalan en abdomen a taxista en violento asalto

Un taxista resultó con una herida en el abdomen luego de ser víctima de un violento asalto cuando cubría un servicio en la colonia Valle Balún Canán, en el municipio de Comitán.

El hecho generó alarma entre vecinos y una rápida movilización policiaca en las últimas horas de la noche del sábado.

Atraco

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, donde sujetos solicitaron el servicio del transporte público.

Al llegar al punto indicado, los presuntos delincuentes amagaron al conductor con un arma blanca para despojarlo de sus pertenencias personales y del dinero correspondiente a la cuenta del día. Durante el forcejeo, el ruletero fue herido en el abdomen.

Apoyo

Vecinos que presenciaron la agresión acudieron de inmediato en auxilio del taxista y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron resguardo al lesionado y desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Se escaparon

Pese a las acciones implementadas, los agresores lograron darse a la fuga sin que se obtuvieran resultados positivos hasta el cierre de la información.

El chofer fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital para su valoración médica, donde se reportó como estable de salud.

Autoridades hicieron un llamado a la población y a los trabajadores del transporte público a extremar precauciones y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa.