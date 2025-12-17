Árbol de Navidad es consumido por el fuego

Momentos de alarma y consternación se vivieron en la zona centro de la comunidad de Navenchauc, en Zinacantán, luego de que el árbol de Navidad instalado como adorno principal de la temporada decembrina fuera consumido por el fuego.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, el incendio se habría originado presuntamente a causa de un cortocircuito derivado de fallas en el sistema eléctrico que alimentaba la iluminación decorativa del árbol.

Las chispas y el sobrecalentamiento del cableado provocaron que las llamas se propagaran rápidamente, alcanzando gran parte de la estructura.

Vecinos del lugar intentaron sofocar el fuego de manera inmediata mientras solicitaban apoyo a las autoridades, logrando evitar que el incendio se extendiera a comercios cercanos.

Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.

Habitantes de Navenchauc expresaron su malestar y tristeza, ya que el árbol representaba un punto de reunión y un atractivo para locales y visitantes durante las festividades decembrinas.

Señalaron que el adorno simbolizaba la alegría de la temporada y contribuía a la convivencia comunitaria.