Arde bodega de autos en colonia Las Arboledas

Daños materiales valuados en varios miles de pesos fue lo que dejó como saldo el incendio de la bodega de un tianguis de automóviles, provocando una movilización de cuerpos de emergencia en la zona centro de la capital chiapaneca, en la colonia Las Arboledas.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 23:20 horas del miércoles en un predio ubicado sobre la 19.ª calle Poniente y el bulevar Belisario Domínguez, donde vecinos y automovilistas alertaron a los números de emergencias luego de observar humo y llamas que salían del interior del inmueble.

Elementos de seguridad y personal de emergencia acudieron de inmediato para verificar el reporte, confirmando que el fuego se había extendido dentro de una bodega ubicada al interior del tianguis de vehículos.

De acuerdo con información proporcionada por Luber Eduardo Aguilar Rodríguez, director de Emergencias de Protección Civil Municipal, dentro se almacenaban residuos y aceite reciclado, materiales inflamables que favorecieron la propagación de las llamas.

Personal de Protección Civil del Estado, Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos trabajó de manera coordinada para contener el fuego y evitar que alcanzara otras áreas del establecimiento o vehículos cercanos.

Tras varios minutos de labores lograron controlar y extinguir el siniestro, sin que se reportaran personas lesionadas o intoxicadas.

Una vez sofocado, los cuerpos de emergencia llevaron a cabo labores de enfriamiento y revisión para descartar riesgos de una posible reactivación del fuego.

Asimismo, emitieron recomendaciones a los responsables del inmueble relacionadas con el manejo y almacenamiento de materiales inflamables.

Sin heridos

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva y de la Policía Municipal permanecieron en la zona, mientras se desarrollaban las maniobras de emergencia y posteriormente tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Las autoridades no reportaron personas heridas ni afectaciones a viviendas o negocios aledaños, aunque las pérdidas materiales al interior de la bodega aún no han sido cuantificadas.