Arde bodega de tornillos y moviliza a los bomberos

Sobre la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez una bodega denominada Tornillos San Cristóbal, ubicada frente a la entrada a la zona Galáctica, ardió en llamas y esto hizo que los cuerpos de ataque rápido y policiacos se presentaran al sitio para controlar la situación.

Transcurrían las 09:35 horas del lunes cuando las distintas corporaciones se movilizaron al sentido de oriente a poniente, dentro de la demarcación chiapacorceña en la vía mencionada.

Al arribar al sitio, los elementos observaron enormes llamas que salían del quinto piso del inmueble, iniciando maniobras para controlar el fuego.

Siniestro

De acuerdo con los primeros informes, el siniestro se originó en el último nivel del edificio. El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de material inflamable, como cartón y plástico, además de las fuertes rachas de viento registradas en la zona.

Las llamas consumieron diversos materiales en el interior del inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas, aunque sí una con una leve intoxicación.

Asimismo, personal de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, Protección Civil Estatal y elementos del Cuerpo de Bomberos de la capital participaron en las labores de combate, logrando sofocar el incendio después de aproximadamente 50 minutos.

Paramédicos de Protección Civil del Estado brindaron atención a un hombre que presentó síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Al sitio llegaron también agentes de la Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Vial Preventiva y la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez para tomar conocimiento de los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el siniestro no fue provocado y que se originó por un cortocircuito en el sistema eléctrico.