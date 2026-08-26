Arde camión por cableado eléctrico

Con una unidad de carga calcinada luego de protagonizar un incidente con la red de energía eléctrica en el crucero de Ashupá, saldó un siniestro durante la mañana del martes.

El hecho ocurrió cerca de la planta de asfalto, donde el camión habría tenido contacto con los cables de media tensión mientras circulaba por el sector. Tras el incidente, el camión de volteo comenzó a arder provocando una rápida movilización de los cuerpos de auxilio.

Las llamas fueron visibles en el vehículo, por lo que quienes se encontraban en los alrededores solicitaron la intervención de las autoridades. Personal de Protección Civil llegó al sitio y desplegó un operativo para combatirlas.

Los elementos trabajaron hasta conseguir controlar el incendio y evitar que se extendiera hacia otros puntos de la zona. Una vez sofocado el fuego se realizaron labores de revisión para descartar riesgos adicionales.

Afectaciones

El percance también ocasionó daños en la infraestructura eléctrica, lo que provocó la interrupción del suministro de energía en la comunidad León Brindis.

Ante esta situación, personal encargado de la red eléctrica tendría que evaluar los desperfectos y llevar a cabo las reparaciones correspondientes antes de restablecer el servicio.

Labores

El lugar permaneció bajo atención de las autoridades mientras se desarrollaban los trabajos y se retiraba el vehículo.

A pesar de lo aparatoso del incidente, hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas. Se desconocen las causas precisas que llevaron al camión a entrar en contacto con el cableado.