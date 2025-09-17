Arde combi en la rampa de acceso a Patria Nueva

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia Patria Nueva, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez, luego de que un vehículo particular se incendiara de manera repentina en plena vía pública.

El siniestro se dio cerca de las 15:45 horas sobre la conocida rampa de acceso, generando alarma entre automovilistas y transeúntes que presenciaron cómo la unidad comenzó a ser consumida por las llamas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incendio se habría originado por un presunto cortocircuito en el sistema eléctrico de la combi.

El desperfecto provocó un flamazo que rápidamente se extendió hasta envolver en su totalidad la unidad automotriz, impidiendo cualquier intento de sofocar el fuego con medios improvisados.

Vecinos de la zona y conductores que circulaban por el lugar pidieron apoyo de inmediato a través del número de emergencias 911.

Minutos más tarde, el Centro de Coordinación, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4) activó el protocolo de respuesta, enviando unidades del Cuerpo de Bomberos.

Los “tragahumo” arribaron con cisternas y comenzaron los trabajos de enfriamiento y control del fuego. Después de varios minutos de intensas labores lograron sofocarlo, evitando que alcanzara a otros vehículos o inmuebles cercanos.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, la combi quedó completamente inutilizada, con pérdidas valuadas en miles de pesos.

Cerca de una hora después una grúa con plataforma se encargó de retirar los restos calcinados de la unidad y remitirlos al corralón en turno, permitiendo finalmente liberar la vialidad que permaneció obstruida durante la emergencia.