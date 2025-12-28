Arde domicilio en la colonia Los Milagros

Dentro de una vivienda se registró un intenso incendio que movilizó a los cuerpos de ataque rápido en la intersección de la 9.ª Sur y 4.ª Poniente Sur, al sur de la capital Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue recibido a través de la línea de emergencias 911, lo que generó la salida inmediata de unidades del Cuerpo de Bomberos para tomar conocimiento y corroborar el incidente.

De inmediato llegaron dos carros bomba, uno proveniente de la Estación Central y otro de la Subestación Oriente.

Sofocan fuego

Al arribo de los “tragahumos”, el fuego se encontraba activo dentro de un cuarto de la vivienda, en fase de combustión libre. Debido a que el inmueble se encontraba cerrado, fue necesario realizar una entrada forzada para poder atacar el incendio.

Los elementos trabajaron con líneas presurizadas para lograr el enfriamiento y la sofocación total del siniestro, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de la casa o a domicilios cercanos. Tras varios minutos de labores, las llamas fueron controladas.

El fuego provocó daños en la estructura del cuarto afectado, así como pérdidas materiales en el interior. No se reportaron personas lesionadas durante el siniestro.

Al lugar también se presentaron agentes de seguridad estatal, quienes apoyaron con el cierre parcial de la vialidad mientras se llevaban a cabo las maniobras de emergencia. Las causas que originaron el fuego no fueron precisadas.