Arde en llamas camión ganadero por cortocircuito

Personal de Protección Civil y de las corporaciones policiacas rescataron a varias cabezas de ganado que habían quedado atrapadas en la jaula de un camión, el cual se incendió en el tramo carretero entre las poblaciones de Sesecapa y Mapastepec.

El reporte indicó que la unidad de color blanco jalaba una plataforma con jaula ganadera, cuando de pronto comenzó a arder en llamas; rápidamente se desplegaron los servicios de emergencia, policías estatales, municipales y agentes de la Guardia Nacional.

Rescatan animales

Al percatarse que dentro de la jaula habían animales ayudaron a abrir la caja y permitieron que salieran, poniéndolos a salvo antes de que los alcanzara el fuego.

De acuerdo al propietario del vehículo, Francisco Ochoa, una falla en el sistema eléctrico provocó que iniciara el incendio que velozmente se diseminó.

El hecho de que trasladara ganado provocó un mayor riesgo, por lo que las autoridades determinaron detener la circulación en lo que se atendía el siniestro.

No hubo personas o animales lesionados, aunque fueron de alta consideración las afectaciones materiales.