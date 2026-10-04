Arde en llamas casa y las pérdidas fueron totales

Pérdidas materiales de consideración dejó el incendio de una vivienda registrado el sábado en la madrugada en la colonia Obrera, de la capital chiapaneca, donde de acuerdo con los primeros reportes un cortocircuito habría provocado que el inmueble fuera consumido por las llamas.

El reporte de emergencia fue recibido cerca de las 03:10 horas, por lo que elementos de las corporaciones policiacas municipales y estatales arribaron al domicilio señalado para verificar la situación.

A su llegada, los agentes encontraron la vivienda envuelta en fuego, por lo que solicitaron la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia y evitar que las llamas se propagaran hacia otros inmuebles.

Sofocan fuego

Ante el llamado de auxilio, el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) activó a los cuerpos de emergencia. Los bomberos llegaron con equipo especializado y comenzaron las labores para combatir el incendio.

Después de varios minutos de trabajo, los “tragahumos” pudieron controlar la situación y posteriormente llevaron a cabo las labores de enfriamiento, debido a que algunos puntos del inmueble aún presentaban altas temperaturas y existía riesgo de que el fuego se reavivara.

Las maniobras se prolongaron durante casi dos horas. Una vez controlada completamente la emergencia, procedieron a retirar materiales que pudieran representar un riesgo e hicieron una inspección preventiva en el lugar.

De manera preliminar, se indicó que el siniestro pudo haberse originado por un cortocircuito derivado de la conexión de varios cargadores eléctricos. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que determinen oficialmente las causas.

No se reportaron personas lesionadas, aunque las llamas provocaron cuantiosos daños materiales y, de acuerdo con los primeros informes, las pérdidas en la vivienda fueron prácticamente totales.