Arde habitación en el barrio Santa Cecilia

En daños materiales totales resultó un incendio a una habitación situada en el barrio Santa Cecilia de Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue realizado alrededor de las 22:10 horas, por lo qiue elementos policiales solicitaron el apoyo de las unidades de ataque rápido.

Por lo anterior, de inmediato se movilizaron los cuerpos de ataque urbano al sitio donde se suscitaba el siniestro.

Ahí, se informó que un presunto cortocircuito originó las llamas en una de las habitaciones de la vivienda.

Bomberos controlan fuego

Sin embargo, con el apoyo de agua presurizada personal del Heroico Cuerpo de Bomberos atacó el fuego voraz. Por lo que al cabo de una hora, la situación fue finalmente controlada.

Tras el retiro de objetos inflamables, los “tragahumo” les dieron indicaciones a los propietarios y posteriormente abordaron sus unidades para retirarse de la zona.