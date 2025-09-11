Arde humilde vivienda en la colonia Las Granjas

Un fuerte incendio en una vivienda movilizó a los cuerpos de ataque rápido en las calles Yucatán y Sinaloa, en la colonia Las Granjas, al norte de la capital chiapaneca, dejando como saldo pérdidas totales y una persona intoxicada por inhalación de humo.

De acuerdo con reportes oficiales, los habitantes de la casa notaron la presencia de densas nubes de humo en el interior y, al percatarse del fuego, intentaron sofocarlo con cubetadas de agua.

Sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente.

Movilización

El siniestro fue reportado alrededor de las 00:20 horas a los números de emergencia, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar y, tras varios minutos de labores, lograron controlar las llamas. No obstante la vivienda ya había sufrido daños materiales totales.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a una persona que resultó intoxicada por inhalación de bióxido de carbono.

El lesionado fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Asimismo, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para apoyar en las labores de auxilio y tomar nota de lo ocurrido. Tras el control del incendio las autoridades se retiraron de la zona.