Arde pastizal y alcanza un auto estacionado

El incendio de un terreno baldío se salió de control y alcanzó un automóvil particular que estaba estacionado sobre la avenida General Vicente Guerrero, en la colonia José Castillo Tielemans, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el mediodía del viernes.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 12:45 horas. Rápidamente se movilizaron elementos de Protección Civil (PC) Municipal, en coordinación con Tránsito y Vialidad Municipal.

Fuego en terreno

En la zona observaron que había un incendio de pastizales, proveniente de un terreno baldío; sin embargo, las llamas estaban fuera de control y el fuego había alcanzado un automóvil Volkswagen Jetta Clásico.

Toda la carrocería del lado del copiloto presentaba considerables daños materiales.

Los oficiales fueron informados que la unidad automotriz había sido dejada aparcada desde la mañana, y que el propietario no había sido encontrado por ningún lado.

Luego de enfriar con agua a propulsión, los cuerpos de ataque rápido informaron que la situación había quedado bajo control y enfriaron el área para evitar una posible reignición.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar el sedán y transportarlo al corralón en turno, en espera que se presente el dueño a reclamarlo.