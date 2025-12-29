Arde puesto de pirotecnia; al menos tres lesionados

Momentos de tensión se vivieron en las inmediaciones del mercado municipal de San Juan Cancuc, luego de que un incendio se originara en un puesto donde se comercializaba pirotecnia, provocando una rápida movilización de cuerpos de emergencia y ciudadanos.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició dentro del local de venta de artefactos pirotécnicos y, debido a la naturaleza del material almacenado, las llamas se extendieron con rapidez hacia al menos cuatro establecimientos contiguos.

Comerciantes y vecinos intentaron sofocar el incendio en un primer momento, mientras solicitaban apoyo a las autoridades.

Oportuna intervención

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil (PC) Municipal y Policía Municipal, quienes coordinaron las labores para controlar el siniestro.

Gracias a la intervención oportuna se evitó que el fuego alcanzara otros negocios o viviendas cercanas, reduciendo el riesgo de una mayor tragedia.

Durante el incidente, tres personas resultaron afectadas: una mujer de aproximadamente 40 años sufrió crisis nerviosa, mientras que dos hombres, de 25 y 30 años de edad, presentaron heridas leves.

Todos fueron atendidos en el lugar y después trasladados al hospital de Pokoná para su valoración médica, donde se reportan fuera de peligro.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para evitar la compra, venta y manipulación de pirotecnia, especialmente en zonas concurridas, al representar un alto riesgo para la integridad física de las personas y para el patrimonio de las familias.