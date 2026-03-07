Arde segunda planta de una vivienda

Un presunto cortocircuito originó el incendio en la segunda planta de un domicilio situado en la calle Central y 13.ª Norte, muy cerca de los talleres de la Ómnibus Cristóbal Colón, en la ciudad capital.

La emergencia fue reportada alrededor de 04:10 horas, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal policial, se movilizaron a la zona.

Cuando arribaron, se informó que la segunda planta de un vivienda ardió derivado de un presunto cortocircuito.

Labor de sofocación

De inmediato los “tragahumo” comenzaron con los trabajos de enfriamiento con el apoyo de agua a presión. La motobombas trabajaron casi 40 minutos hasta que, finalmente, se pudo sofocar el siniestro.

Los propietarios se mantuvieron afuera platicando con los uniformados.

Durante las averiguaciones, trascendió que las llamas incendiaron muebles, ropa y aparatos electrodomésticos.

Al dar las 05:55 horas, la situación quedó bajo control y las fuerzas del orden retiraron el acordonamiento.