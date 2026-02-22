Arde vagoneta en la rampa a Vida Mejor

Un presunto cortocircuito originó que una vagoneta quedara envuelta en llamas, al momento en que el conductor se desplazaba sobre la rampa a la colonia Vida Mejor, en Tuxtla Gutiérrez, a 15 minutos del mediodía del sábado.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 11:45 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de sur a norte.

Ahí, se informó que una familia se desplazaba a bordo de un vehículo particular, cuando de manera sorpresiva una densa humareda comenzó a emanar del motor y acto seguido ardió en llamas.

El conductor decidió estacionarse y descender junto con su familia para ponerse a salvo; sin embargo, una menor de edad terminó con crisis nerviosa.

Controlan la situación

De inmediato, el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) envió ayuda del personal de ataque rápido de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos.

Los “tragahumo” llevaron a cabo las labores y sofocaron el fuego en cuestión de minutos, resultando como pérdida total la parte del motor al ser completamente calcinada.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad particular y fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.