Arde vivienda debido a un cortocircuito

En la colonia Maya Burocrática una vivienda terminó con severos daños materiales luego de que un presunto cortocircuito desatara un incendio que consumió por completo la segunda planta del inmueble, en un hecho ocurrido durante la mañana del martes.

El siniestro fue reportado a las 10:40 horas aproximadas, cuando vecinos de la calle Comalcalco y esquina con avenida Tenam observaron humo denso salir de la parte alta de la casa, por lo cual alertaron a los números de emergencias.

Agentes policiacos municipales y estatales arribaron para acordonar la zona y evitar que alguna persona curiosa se acercara al área afectada.

Alcanzó a salir

Se dijo que dentro del domicilio se encontraba una joven, quien al percatarse de las llamas corrió hacia el exterior para ponerse a salvo.

Sin embargo, en su intento por salir sufrió quemaduras leves en el cabello y las cejas, así que recibió asistencia por parte de paramédicos, aunque no tuvo quemaduras de gravedad.

Minutos después llegaron elementos de Protección Civil (PC) Municipal y del Cuerpo de Bomberos, quienes iniciaron las labores de ataque directo para sofocar el fuego.

Las llamas avanzaron rápidamente debido a la presencia de muebles, ropa y otros materiales combustibles que se encontraban en la segunda planta, los cuales quedaron reducidos.

Luego de poco más de una hora de trabajo, los equipos de emergencia lograron controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera hacia otras viviendas contiguas.

Posteriormente, los especialistas llevaron a cabo una inspección para descartar riesgos adicionales y brindaron recomendaciones a los familiares sobre medidas preventivas.

Aunque no hubo víctimas mortales o heridos, el saldo final fue de pérdidas materiales totales en la parte afectada del domicilio.