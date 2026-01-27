Arde vivienda en Albania Alta; hubo dos intoxicados

Un incendio al interior de una vivienda en la colonia Albania Alta, al norte de la capital chiapaneca, dejó como saldo pérdidas materiales y dos personas intoxicadas por inhalación de humo.

El siniestro fue reportado alrededor de las 08:00 horas del lunes a los números de emergencias, alertando además sobre la presencia de personas atrapadas en el interior del inmueble, ubicado sobre la calle Los Amates, entre Río Santo Domingo y Río La Campaña.

Pronto se movilizaron los elementos de socorro y una unidad de ataque rápido.

Explosión

De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes escucharon una fuerte explosión y al revisar observaron que el interior de la vivienda ya se encontraba envuelto en llamas, por lo cual pidieron el auxilio inmediato.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con Protección Civil Municipal, inició rápidamente las labores para combatir el fuego.

Durante las maniobras lograron rescatar a dos personas, quienes presentaban síntomas de intoxicación por monóxido de carbono.

Por ello, paramédicos de Protección Civil brindaron la atención prehospitalaria a los afectados.

Minutos después, fueron estabilizados en el lugar de los hechos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Controlan siniestro

Tras varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia sofocaron el incendio y evitaron que se propagara al resto de la vivienda y a domicilios cercanos.

Posteriormente realizaron labores de enfriamiento e inspección para descartar riesgos, evaluar los daños y determinar el posible origen del fuego.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las diligencias correspondientes para determinar qué fue lo que provocó el siniestro.

Una vez controlada la situación, las autoridades se retiraron tras emitir recomendaciones de seguridad a los habitantes.