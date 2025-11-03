Arden dos casas en la colonia Potinaspak

Un incendio registrado durante la madrugada consumió dos viviendas en la colonia Potinaspak de la capital Tuxtla Gutiérrez, causando únicamente daños materiales, sin reportarse personas lesionadas.

El siniestro movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia hacia el lugar. Dos unidades del Cuerpo de Bomberos, provenientes de la estación central y de la subestación oriente, arribaron para controlar las llamas.

Daños severos

Las viviendas afectadas tenían una estructura de concreto en planta baja y madera en el segundo nivel, con techado de lámina, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

Los “tragahumo” llevaron a cabo las labores de enfriamiento ofensivo para contener el voraz incendio y evitar que se extendiera a las casas colindantes.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, las viviendas quedaron como pérdida total en la estructura afectada.

Al sitio también acudió una unidad cisterna de Protección Civil Municipal para abastecer de agua a los bomberos, mientras que personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo apoyó en el control del perímetro y la seguridad de la zona.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro y prevenir riesgos adicionales para los vecinos de la colonia.