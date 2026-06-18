Arden dos vehículos por cortocircuito

La noche se iluminó en el popular barrio San Francisco, en la ciudad capital, aunque no por una celebración, ya que dos vehículos estacionados ardieron en llamas debido a un presunto cortocircuito y a una fuga de combustible.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 00:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la 8.ª Poniente y esquina con la 14.ª Sur de la referida demarcación.

Ahí, se informó que dos unidades motrices estacionadas ardían en llamas. En consecuencia, de inmediato los oficiales solicitaron el apoyo de las unidades de ataque rápido.

En minutos se movilizaron elementos de Protección Civil (PC) quienes realizaron los trabajos de enfriamiento.

Afectaciones

Luego de una hora y tras intensos trabajos por fin se logró controlar el fuego. Sin embargo, las radiación hizo que algunos cables de media tensión se reventaran.

Hora y media después, las unidades siniestradas fueron remolcadas con el apoyo de una grúa con plataforma y remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.

Los “tragahumos” acotaron que un presunto cortocircuito y la fuga de combustible fueron las causas del incendio de las unidades.