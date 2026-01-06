Armados se llevan dinero y alhajas de domicilio

Tres sujetos que portaban armas de fuego tocaron a la puerta de una casa y al abrirle la propietaria, rápidamente la amagaron y lograron ingresar para llevarse alhajas y dinero en efectivo, esto sobre la 8.ª Oriente entre 1.ª y 2.ª Norte del barrio San Marcos, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Violento asalto

El hecho se dio cerca de las 13:35 horas del lunes. Agentes policiacos municipales y estatales se presentaron para tomar conocimiento tras el reporte recibido en el número de emergencias 911.

Se trataba de un violento atraco perpetrado por tres personas del sexo masculino, con acento centroamericano, las cuales portaban armas de fuego. Los delincuentes tocaron a la puerta de la casa de una adulta mayor.

La víctima abrió sin precaución, por lo que los sujetos la sometieron y acto seguido buscaron rápidamente en toda la vivienda objetos de valor.

El trío de facinerosos pudo llevarse 10 mil pesos en efectivo y un montón de alhajas. Posteriormente se dieron a la fuga, tomando rumbo desconocido.

Mientras tanto, la agraviada de inmediato solicitó la ayuda a las corporaciones policiacas.

Las fuerzas del orden se movilizaron a la zona y buscaron cámaras de videovigilancia para obtener alguna característica de los individuos.

Finalmente, le pidieron a la afectada que fuera a interponer su querella ante la Fiscalía General del Estado.