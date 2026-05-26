Armas y drogas aseguran en sitio de tráileres

En el marco de un cateo en el estacionamiento de tráiler “La Cascada”, en el tramo carretero de Tapachula a Viva Mexico, autoridades militares y federales han asegurado hasta el momento 104 armas cortas, cuatro largas, nueve paquetes de presunta cocaína y un tractocamión, por lo que el inmueble fue asegurado.

De acuerdo a un comunicado dado a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, las acciones son realizadas por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

Orden

Estableció que ello, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento a una orden técnica de investigación.

Indicó que las diligencias y descarga de material del vehículo asegurado continúan en el lugar, con la finalidad de determinar si se cuenta con más objetos ilícitos.

Asimismo, las armas y droga, así como todo lo asegurado serán puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

No se estableció si en las acciones hubo personas detenidas, aunque puntualizó que “esas actividades se realizaron con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad chiapaneca”.

La Sedena, a través de la VII Región Militar y la 36a. Zona, aseguró que se mantendrán las acciones para inhibir las actividades de la delincuencia organizada en la frontera sur, así como para garantizar la seguridad y la paz.