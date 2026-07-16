Arranca palmera al accidentarse en la Costera

De raíz fue arrancada una palmera de varios metros de alto al ser impactada por una camioneta de una empresa vidriera sobre la carretera Costera, en el tramo Viva México-Tapachula.

Los hechos ocurrieron a la altura de la entrada hacia la colonia El Confeti, cuando el conductor de la unidad presuntamente por la ponchadura de una de las llantas perdió el control, se subió al camellón central y chocó contra la palmera que quedó tirada sobre la cinta asfáltica.

Ante el reporte acudieron paramédicos del Grupo Carch y SAE, quienes brindaron atención a dos personas que iban en la unidad, los cuales milagrosamente resultaron solamente con golpes leves y con crisis nerviosa.

Protocolo

Personal de las corporaciones policiacas abanderaron la zona para evitar otro percance, mientras que elementos del Cuerpo de Bomberos procedió a sacar la palmera de la carretera y ponerla sobre el camellón.

La camioneta Nissan NP 300 quedó con severos daños materiales.

Recomendación

Agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargaron de iniciar las investigaciones para establecer la forma en que ocurrieron los hechos, descartándose la intervención de otro vehículo.

Con el apoyo de una grúa la unidad fue retirada del lugar, aunque las autoridades recomendaron a los conductores que extremen precauciones al manejar cuando está lloviendo.