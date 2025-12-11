Arrastra corriente de río a menor y fallece

Se suscitó una tragedia para una humilde familia de la zona rural de Tila: una menor resbaló accidentalmente presuntamente a la orilla de un río.

La fuerza de la corriente del afluente de la localidad Corta Flor arrastró a la víctima de tan solo 12 años de edad, cuyo cuerpo fue rescatado por sus padres, habitantes y autoridades comunitarias a poco más de 300 metros río abajo.

Trascendió que esta salió de su domicilio con su padre, cuando se acercó al afluente pero cayó accidentalmente y la fuerza del agua la sumergió, sin que pudieran rescatarla.

Horas después, las autoridades ejidales dieron parte a las autoridades competentes se constituyeron al lugar y procedieron a realizar los procedimientos protocolarios.

Cabe señalar que después de la toma de conocimientos y de la fe de los sucesos, las corporaciones se retiraron porque en la comunidad decidieron la aplicación de los métodos de los usos y costumbres, evitando el traslado del cuerpo para la necropsia de ley.