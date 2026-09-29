Arrestan a cuatro Barrio 18 luego de enfrentamiento

Los cuatro detenidos tras un enfrentamiento sucedido durante la tarde del domingo en el fraccionamiento El Paraíso, al norte de Tapachula, en donde una persona perdió la vida, presuntamente pertenecen a la pandilla trasnacional Barrio 18, según reportes dados a conocer el día de ayer por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Les decomisaron al menos tres armas largas y una corta, además la casa en donde se encontraban permanece bajo resguardo de las autoridades, mientras que las investigaciones del caso continúan abiertas.

Fueron identificados como Juan José “N” (26 años), Maclovio Nicolás “N” (40), Ocario “N” (20) y Lizeth Pamela “N” (20); en tanto, la persona que perdió la vida respondía al nombre de Abraham Ángel “N” (34) y que habría participado en la agresión armada, en la que un agente también resultó herido.

Tres armas largas tipo AR-15 y una pistola calibre .9 milímetros, así como marihuana y droga sintética cristal, fueron aseguradas.

Se dijo que el inmueble en donde ocurrieron los hechos también permanece bajo resguardo de las autoridades, que decomisaron un Nissan Versa que era utilizado como taxi, el cual se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Pandilleros

En un comunicado, la SSP informó que los cuatro detenidos y la persona que fue neutralizada son presuntos integrantes del grupo delictivo denominado Barrio 18.

Precisó que los hechos ocurrieron cuando “los elementos de la Fuerza Interinstitucional Conjunta realizaban recorridos de prevención, disuasión del delito y proximidad social”, siendo agredidos con armas de fuego.

Los detenidos, las armas y otros indicios asegurados se encuentran a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) que mantiene abiertas las pesquisas, ya que se dijo que los sujetos podrían estar relacionados con otros incidentes violentos que se han registrado en esta ciudad fronteriza.