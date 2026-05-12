Arrestan a dos ebrios luego de colisionar

Un par de sujetos fueron detenidos por agentes de Tránsito y Vialidad Municipal en las últimas horas de la noche del domingo, luego de que protagonizaron un accidente al sur de la ciudad de Comitán.

Ambos se encontraban en aparente estado de ebriedad, por lo que serían certificados por un médico legista para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Fue alrededor de las 21:00 horas que ocurrió el incidente sobre la 4.ª avenida Poniente, en el cruce con la calle Primero de Mayo de la colonia Belisario Domínguez.

Encontronazo

El impacto ocurrió cuando un motociclista se desplazaba a bordo de una Italika FT150 de color negro, rumbo al norte, y de acuerdo a testigos circulaba sin luces.

Mientras tanto, la contraparte manejaba un Volkswagen Pointer de color arena y se dirigía de norte a sur cuando pretendió incorporarse a la calle para dirigirse al oriente. Al atravesarse el motorista se estrelló en el lado derecho del automóvil.

El motociclista quedó tirado sobre el asfalto, así que vecinos reportaron el percance al número de emergencias 911, lo que movilizó a una ambulancia de Protección Civil Municipal.

Los paramédicos valoraron al lesionado y determinaron que no era necesario que fuera trasladado al hospital, por lo cual agentes de Tránsito y Vialidad Municipal al darse cuenta de que ambos conductores se encontraban en aparente estado de ebriedad procedieron a la detención.

El par de sujetos sería certificado por un médico legista y le realizarían la prueba del alcoholímetro, para después consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público.