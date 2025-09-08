Arrestan a tres rijosos en la Central de Abastos

Tres sujetos fueron retenidos y amarrados por comerciantes de la Central de Abastos durante la tarde de ayer en el municipio de Comitán, luego de agredir a una persona mientras esperaba el colectivo. Agentes de la Policía Municipal llegaron para consignar a los rijosos ante un agente del Ministerio Público.

Fue alrededor de las 13:00 horas que se reportó una pelea en la vía pública sobre la 4.ª avenida Poniente, entre 11.ª y 12.ª calle Sur, en las inmediaciones de la Central de Abasto “28 de agosto”.

Ahí, cuatro sujetos en aparente estado de ebriedad atacaron físicamente a una persona del sexo masculino que esperaba el transporte público. Los maleantes intentaron herirla con un desarmador, pero al forcejear logró defenderse y evitar ser lesionado.

Los agresores huyeron, sin embargo, fueron perseguidos por los comerciantes que se percataron del incidente y lograron detener a tres de los rijosos, por lo que solo uno logró darse a la fuga. A los que retuvieron los amarraron y después fueron entregados a la Policía Municipal.

Ministerio Público

Los uniformados llegaron para detener a los tres sujetos y los consignaron ante un agente del Ministerio Público, para que investiguen el hecho y se deslinden responsabilidades.