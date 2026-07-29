Arrestan a una tras riña entre féminas

Una pelea entre dos mujeres registrada en las inmediaciones de una cantina del barrio Chino, ubicado en el municipio de Palenque, movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, dejando como saldo una persona lesionada y otra detenida.

De acuerdo con los primeros reportes, las involucradas presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando comenzaron a discutir.

La confrontación verbal escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes en plena vía pública, lo que alertó a vecinos y personas que se encontraban en el lugar.

Tras recibir el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para controlar la situación.

A su llegada localizaron a una de las mujeres tendida sobre el pavimento con diversas lesiones, mientras que la otra era retenida por ciudadanos que impidieron que abandonara la zona antes de la llegada de las autoridades.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a la lesionada, identificada como Josefina “N” (23 años). Debido a las heridas que presentaba, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, la segunda involucrada fue asegurada por los policías y puesta a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades conforme avancen las pesquisas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue el motivo que originó la riña.