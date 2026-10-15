Arrestan a venezolano por atraco a un Oxxo

Un hombre de origen venezolano fue detenido en Palenque, señalado como presunto responsable de un asalto con violencia a una tienda Oxxo y de un supuesto abuso sexual contra una empleada.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en una sucursal ubicada en la calle Allende, esquina con avenida Hidalgo, en la zona centro de la ciudad.

El individuo habría ingresado al negocio con un cuchillo y, bajo amenazas, sustraído dinero de las cajas registradoras. Durante el atraco, presuntamente también agredió sexualmente a una trabajadora.

Localizado y detenido

El sospechoso fue identificado como Germán Osvaldo “N”, quien tras los hechos había escapado del lugar.

Sin embargo, las labores de investigación e inteligencia, apoyadas en el análisis de las cámaras de videovigilancia, permitieron establecer su ubicación en el cruce de las avenidas 20 de Noviembre y Juárez, en las inmediaciones de una zona de barberías.

En ese punto, elementos de distintas corporaciones policiacas desplegaron un operativo para detenerlo. Según la información disponible, habría opuesto resistencia durante la intervención.

Al momento de su aseguramiento, presuntamente le encontraron objetos punzocortantes y diversos artículos que podrían estar relacionados con otros robos.

Posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público investigador, adscrito a la Fiscalía de Distrito Selva, instancia que dará seguimiento a las investigaciones y determinará las acciones legales.

Se prevé que el señalado sea trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) “El Bambú”, ubicado en Catazajá.