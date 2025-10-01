Arrestan al “Peque”, líder de una célula criminal

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó al pueblo de Chiapas que derivado de trabajos de investigación e inteligencia llevados a cabo en la entidad entre los Ejércitos de México y Guatemala, se logró la detención en la línea fronteriza con el vecino país de Roger “N”, alias “el Peque”.

Este individuo es un objetivo prioritario, presunto líder de una célula criminal de dos cárteles, la cual operaba en la región de la Sierra y fue un generador de violencia en años anteriores.

El arresto fue posible gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca.

Ficha roja

Es importante mencionar que la persona detenida cuenta con ficha roja de Interpol, además de una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en el año 2020.

Por ello, fue trasladado y será ingresado al penal de “El Amate” para que el órgano jurisdiccional determine su situación legal.

El fiscal refirió que la FGE pedirá hasta 50 años de sentencia condenatoria por este delito, además que continuará con las indagatorias para integrar las diversas carpetas de investigación para que Roger “N” enfrente la justicia por los delitos cometidos en años pasados.

Llaven Abarca aseveró que en la política del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien encabeza la Mesa de Paz, se sigue trabajando para garantizar la tranquilidad y el bienestar de todas las familias de la Sierra con Cero Impunidad y Cero Corrupción.

Asimismo, añadió que continuarán informando sobre los avances de las investigaciones.