Arriba al negocio de su expareja y casi la asesina

Un sujeto identificado como Jaime “N” arribó al negocio de su expareja y con un cuchillo cebollero comenzó a atacarla en múltiples ocasiones, esto en la colonia Albania Alta que está localizada en la capital chiapaneca.

El reporte fue hecho sobre la avenida Las Palmas, entre Tamarindo y Florida.

La víctima, identificada como Blanca “N” (46 años), narró que había sostenido una relación sentimental con Jaime hace meses; sin embargo, debido a su agresividad decidió separarse y pidió a las autoridades policiacas órdenes de protección, pero tenía días que ninguna unidad oficial acudía a su vivienda.

Salvaje agresión

Por ello, fue durante la mañana del martes que Jaime se presentó al domicilio portando un cuchillo cebollero. Al ingresar a la fuerza comenzó a atacarla, dándole al menos cinco puñaladas: una en el abdomen, otra en el antebrazo y tres en las piernas.

Fue un vecino quien escuchó los gritos y al ver la puerta abierta se acercó a ver lo que sucedía. Al observar el intento de feminicidio resolvió intervenir y golpear al sujeto.

El ciudadano acabó con dos laceraciones en la manos y tuvo que ser atendido por personal paramédico.

Más tarde, las fuerzas del orden tomaron nota en sus libretas y solicitaron una ambulancia para trasladar a Blanca a un hospital y recibir asistencia médica.

En tanto, las autoridades no han informado si el agresor ya fue detenido o si logró escapar con éxito.