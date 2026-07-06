Arrolla a motoristas y termina volcando

Dos lesionados, uno de ellos en estado crítico, fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el libramiento Norte a la altura del parque del Oriente, en la capital chiapaneca, el mediodía del domingo.

Transcurrían cerca de las 12:55 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte en donde mencionaban un fuerte percance con posibles lesionados graves, por lo cual arribaron de inmediato al carril de baja velocidad, en el sentido de poniente a oriente.

Iba velozmente

Sobre los hechos se dio a conocer que una persona del sexo masculino a bordo de un automóvil particular de la marca Volkswagen Vento, con placas de circulación del estado de Chiapas, circulaba aparentemente a exceso de velocidad.

Lo anterior originó que el conductor no lograra frenar a tiempo y atropellara a dos jóvenes que iban a bordo de unas motocicletas de la marca Italika.

Como saldo del accidente, las dos personas resultaron con múltiples lesiones, aunque una de ellas de mucha gravedad.

Al lugar se presentaron los paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana, quienes les proporcionaron los primeros auxilios.

Posteriormente, los trasladaron de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza para recibir asistencia médica especializada de urgencia, pues uno de ellos estaba en estado crítico de salud.

El conductor del Vento fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Por último, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón, mientras se deslindan responsabilidades y se determina la situación jurídica de la persona arrestada.