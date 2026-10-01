Arrolla camioneta a estudiantes y un civil

Dos estudiantes del Cobach 01 y un civil resultaron atropellados luego de suscitarse un accidente de tránsito suscitado en la colonia Ampliación Terán, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 14:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la avenida Cardenal de la referida colonia.

Dormida al conducir

De acuerdo con datos recabados, una camioneta Nissan tipo Frontier, conducida por una dama quien al parecer se quedó dormida.

Tras esta situación, la unidad terminó estrellándose por alcance contra un coche particular compacto marca Peugeot.

Durante la trayectoria, tres personas (dos estudiantes del Cobach 01 y un civil) fueron atropellados.

Otros dos alumnos de la citada casa de estudios resultaron únicamente con crisis nerviosa.

Traslado

Al lugar de inmediato se movilizaron paramédicos de Protección Civil, quienes les brindaron la atención prehospitalaria.

Los tres lesionados fueron trasladados a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional.

Una hora más tarde, los vehículos involucrados fueron remolcados y remitidos al corralón en turno con el apoyo de dos grúas con plataformas.