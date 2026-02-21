Arrolla motocicleta a adulta mayor en el libramiento Sur

En estado crítico fue como acabó una persona del sexo femenino, de la tercera edad, luego de ser atropellada por un motociclista sobre el libramiento Sur y la esquina con la calzada antigua al Zoológico, en la capital chiapaneca.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue realizado alrededor de las 21:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de poniente a oriente.

Ahí, se informó que un joven a bordo de una motocicleta, el cual se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad, no logró frenar a tiempo y terminó embistiendo a la fémina que buscaba cruzar deprisa.

Del impacto, la transeúnte salió proyectada contra el pavimento y resultó con graves lesiones y probables fracturas.

Al lugar, arribaron paramédicos de Protección Civil (PC) que le brindaron la atención prehospitalaria a las dos personas, ya que el conductor de la moto cayó al asfalto.

Tras estabilizarlos fueron llevados de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad particular y remitirla al corralón en turno.