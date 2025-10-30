Arrolla vehículo fantasma a un motorista

Un motociclista fue arrollado cuando circulaba sobre la carretera estatal Comitán-Tzimol, la mañana de ayer. El responsable del percance huyó, por lo que al lugar se movilizaron cuerpos de emergencia para brindar atención al lesionado.

Fue alrededor de las 09:30 horas que ocurrió el accidente en el arco de entrada al segundo municipio, en el kilómetro siete de la carretera estatal de La Angostura.

El percance se dio cuando un vehículo de características desconocidas arrolló a un masculino que circulaba en una motocicleta Italika, color negro con verde, a quien aventó afuera de la cinta asfáltica, para después darse a la fuga y así evadir responsabilidades.

Consecuencia

Testigos del incidente solicitaron apoyo del número de emergencias 9-1-1, movilizándose paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal de Comitán para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo al hospital regional, en donde trascendió que tuvo una grave lesión en la pierna izquierda y podría sufrir una amputación.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Tzimol y de la Guardia Estatal Vial Preventiva para atender la emergencia, pero familiares que llegaron en apoyo indicaron que remolcarían la motocicleta por sus propios medios y evitar que la trasladaran al corralón.